Wyoming comenta el rifirrafe entre Villalobos y Teresa Cunillera: "Celia, te he visto con el punto cani un poco subido"

EN UNA SESIÓN DE CONTROL, EN 2009

Han pasado más de 48 horas desde que Celia Villalobos fuera pillada en el debate sobre el estado de la Nación jugando al 'Frozen Free Fall'. Sin embargo, la vicepresidenta primera del Congreso aún no ha dado explicaciones ni ha perdido perdón, algo que llama la atención ya que se caracteriza por no callarse nunca y mostrar su opinión de manera vehemente. Incluso habla cuando no debe. 'El Intermedio' muestra como en el año 2009, se sintió aludida por el diputado Miguel Ángel Heredia y quiso replicarle cuando no tenía el turno de palabra, tuvo un rifirrafe con la vicepresidenta del Congreso que presidía la sesión.