Wyoming analiza la decisión de dejar a Carmena fuera de los debates: "¿Se puede llamar debate a gente hablando mal de alguien que no está?"

El PP intentará recuperar el control del ayuntamiento de la capital de España, arrebatado por Manuela Carmena en 2015. La edil volverá a presentarse a la Alcaldía de Madrid, aunque no podrá participar en debates tras la prohibición de la Junta Electoral Central, ya que pertenecen a un partido nuevo que no existía en los pasados comicios.

"Con todos mis respetos para la Junta Electoral Central, me parece una decisión absurda. El resto de candidatos van a poder debatir sobre el de una personas que no va a poder defender su gestión", ha aquejado El Gran Wyoming, que se ha preguntado si "se puede llamar debate a un montón de gente hablando mal de una persona que no está".

"No", se ha respondido a sí mismo el presentador, que ha afirmado que eso mismo "es lo que va a pasar" en su "velatorio".

