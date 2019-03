Wyoming: “En el asunto catalán, Mariano Rajoy es un ‘Pagafantas’”

DESTACÓ EL RESPALDO ECONÓMICO DEL GOBIERNO A LA GENERALITAT

El presidente del Gobierno ha acudido a la clausura de las Jornadas de Estabilidad y Buen Gobierno que celebraba el PP en Cataluña y a pesar de asegurar que iba para explicar mejor su postura sobre la consulta catalana, una vez allí reconoció que no había viajado a Barcelona para nada nuevo. Eso sí, Mariano Rajoy sacó a relucir el respaldo económico de su Ejecutivo a la Generalitat. “En el asunto catalán, Rajoy es un ‘Pagafantas’, un pobre chaval que no hace más que pagar los caprichos a quien no quiere saber nada de él”, comenta Wyoming.