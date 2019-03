Wyoming: “Como sólo tiene tres deditos no puede llevarse tanto dinero a Andorra”

EL PRESENTADOR PREFIERE A YODA VESTIDO DE JORDI PUJOL

Cristóbal Montoro revela que Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal pero sugiere que ha podido cometer uno o varios delitos. El ministro de Hacienda ha advertido de que una confesión no basta para exculparse. Wyoming cree que las declaraciones de Montoro han sido justas pero duras. Aunque no ha utilizado el argumento más sólido contra Jordi Pujol: “Que antes que el original vale más la pena comprar un peluche de Yoda y vestirlo con la ropa de Jordi Pujol”, comenta el presentador.