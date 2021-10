A partir de este lunes las Comunidades Autónomas ya pueden administrar la tercera dosis de recuerdo de la vacuna del coronavirus para las personas mayores de 70 años. Algunas también han anunciado que van a aprovechar la campaña de la gripe para dar los dos pinchazos a la vez. Por otro lado, el sindicato CSIF denuncia que hasta 50.000 sanitarios perderán su empleo al terminar sus 'contratos COVID.

La estabilidad de la pandemia en nuestro país ha provocado que algunas comunidades estén tomando pasos de cara a volver a la normalidad. Una de las más llamativas ha sido la medida impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que eliminaría las mascarillas en los patios de los colegios. "No voy a dejar a los niños con las mascarillas en situaciones innecesarias porque el Gobierno no haga su trabajo", ha señalado Isabel Díaz Ayuso. "Sí, Madrid es el ejemplo a seguir, el espejo en el que se mira el mundo cuando no se sabe qué hacer", ironiza Wyoming.

Eso sí, la mayoría de centros madrileños ha decidido mantener a distancia. "Parece que la Comunidad Educativa Madrileña ha calificado la medida de Ayuso con un 'necesita mejorar' aunque la matrícula de honor en populismo no se la quita nadie", señala Wyoming, que afirma que Ayuso es "una experta en hacer grandes anuncios que casi nunca llevan a nada". Puedes ver el vídeo completo arriba.

'Ayuso' destapa sus estrategias para navegar hacia Moncloa

En este vídeo de El Intermedio, Dani Mateo y Cristina Gallego se ponen en la piel de un trabajador del 'barco' de Ayuso y de la propia presidenta para mostrar cómo avivan la máquina hacia la Moncloa gracias a titulares.