Miquel Iceta 'lo peta' apoyando a Clinton: "Con tal de no apoyar a Susana Díaz lo da todo hasta por Clinton"

SÁNCHEZ SE HA DESPLAZADO A EEUU PARA APOYAR A CLINTON

Dani Mateo repasa en El Intermedio el apoyo explícito y en inglés que le ha brindado Miquel Iceta a Hillary Clinton, pero no ha sido el único socialista en hacerlo. El socialista Pepe Blanco hizo lo propio con Obama, pero tras su elección en primarias porque "no quería interferir". Mateo afirma que "Obama no podía dormir pensando: ¿Por qué calla Pepe Blanco?".