En la Comunidad de Madrid, la campaña electoral ya ha arrancado de forma oficiosa. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un acto en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol en el que ha anunciado un paquete millonario de ayudas para autónomos y pymes.

Un anuncio que llega poco después de que convocara elecciones y que sorprende al Gran Wyoming. "La verdad, me sorprende que la candidata del PP haga este anuncio tan claramente electoralista desde la sede del Gobierno en la Puerta del Sol y justo un día después de que su partido denunciara a Pablo Iglesias por hacer un anuncio de campaña desde su despacho de la Vicepresidencia", apunta el presentador, que no obstante prefiere no pensar mal: "Seguro que ya tenía preparado todo ese dinero, pero no sabía en qué apartahotel lo había guardado".

Dani Mateo responde a Ayuso tras sus palabras sobre Iglesias

En otro momento del programa, Dani Mateo ha presentado "la loca, loca fábrica de discursos de Ayuso" y ha alucinado con las palabras de la presidenta madrileña sobre Pablo Iglesias, al que se refirió como un "caribeño con chándal".