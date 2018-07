HERNANDO PIDE QUE LOS JUBILADOS DEN LAS GRACIAS

Rafael Hernando ha pedido que los pensionistas den las "gracias" al Gobierno tras subir un 3% una parte de las pensiones y Wyoming no ha dudado en responderle: "No tienen lógica pedir a la gente que de las gracias al Gobierno por procurar el bien de los ciudadanos, ese es su trabajo. Agradecer lo que se espera de uno no tiene sentido por eso a usted no le damos las gracias cada vez que dice una barbaridad".