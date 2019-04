La reacción de Wyoming a la huida de Cospedal: "Le ha faltado el 'Dientes, dientes, que es lo que les jode'"

DOÑA FINIQUITO NO SABE NADA

El Intermedio analiza las imágenes del PP respondiendo a la polémica suscitada por Cifuentes, que asegura que las acusaciones pueden venir de "fuego amigo". Cifuentes parecía ser la única ignorante y huía de la prensa: "No sé de qué me está hablando".Wyoming no ha podido resistirse a imitar a "Doña Finiquito".