Un día después de su puesta en libertad provisional, el comisario Villarejo declara en la Audiencia Nacional y amenaza con tirar de la manta. A juicio de Wyoming, "lo hemos visto en su salsa", ya que, "si algo le gusta a Villarejo es estar rodeado de micrófonos". A la salida del tribunal, ha ofrecido declaraciones a los medios, en las que ha amenazado con "desenmascarar a todos".

En su declaración ante la prensa, no ha dudado en señalar al CNI como responsable de los operativos de espionaje en los que pudo participar durante su etapa como comisario. Trabajos por los que podría haber llegado a acumular un patrimonio de más de 25 millones de euros, según el sumario.

Pero, además, Villarejo ha compartido su estancia en la cárcel "sin escatimar detalles". "Me han puesto en pelotas mil veces, me han mirado el esfínter a ver si tenía un teléfono. La verdad es que me habría hecho mucha ilusión", ha asegurado Villarejo. Unas declaraciones que han dejado impacto al Gran Wyoming, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

Dani Mateo repasa los "outfits" de Villarejo

En otro momento del programa, Dani Mateo ha explicado que Villarejo es "el nuevo influencer de moda" y ha repasado los "atrevidos outfits" del excomisario tras salir de prisión: