En el barrio de Salamanca, en Madrid, se están realizando protestas en la calle durante varios días seguidos. Los manifestantes, con cacerolas, protestan contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y vulneran el estado de alarma la no respetar las distancias de seguridad.

Estas protestas se han convertido en un arma arrojadiza entre los políticos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comparado estas protestas con las caceroladas contra la monarquía que hubo hace semanas. "Es una forma pacífica de protesta que inauguro Podemos contra el rey. Mientras se mantengan las condiciones cada uno puede expresar su opinión", defendía el político.

Idabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, no solo ha defendido las propuestas sino que ha lanzado una advertencia: "Esperen a que la gente salga de la calle, porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma", alertaba en el pleno regional.

El Gran Wyoming ha respondido a estas declaraciones: "Quizás como autoridad competente no está bien que invite al desorden público porque la ley no se puede violar aunque sea un ratito y cerca de casa. Repase los apuntes de derecho, aunque no sea fácil saber en qué apartamento se encuentran".

Vox también se ha sumado a esa polémica contra el Gobierno y su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros ha alentado a los ciudadanos ha que "salgan a manifestarse en donde les de la gana, siempre y cuando cumplan con las distancias de seguridad". Incluso, ha culpabilizado al Gobierno de las manifestaciones.

El presentador del programa ha querido recordar a los políticos que "cualquiera tiene todo el derecho a protestar contra lo que considera, pero en el contexto en el que nos encontramos nadie tiene derecho para salir a la calle y reunirse en una protesta. Es ilegal y pone en riesgo a todos".

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming no ha desaprovechado la ocasión para hacer una crítica sobre estas manifestaciones que se producen cuando todavía sigue vigente el estado de alarma y cuando no se deben de rebajar las medidas de distanciamiento para combatir al virus.

"Patriotismo sería intentar proteger a los españoles", dice dirigiéndose a los vecinos del "barrio más acomodado" de Madrid.

Dani Mateo analiza también en este vídeo uno de los momentos más surrealistas de la manifestación en el barrio de Salamanca contra el Gobierno: el hombre que atiza a una señal con un palo de golf.