Josep Borrell: "La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie. ¿Por qué no les cuentan la verdad a los catalanes?"

AUTOR DE 'LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS DE LA INDEPENDENCIA'

El expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell visita 'El Intermedio' para presentar su libro 'Las cuentas y los cuentos de la independencia' y hablar de las falacias del independentismo como "la historieta de que basta declararse independiente para serlo". Borrell explica que "Cataluña no será independiente porque su Parlamento lo diga, será independiente si los demás estados la reconocen como tal". Además, en cuanto al ámbito europeo, asegura que la independencia por "las bravas", donde un responsable político dice que se va a saltar la ley, "no la va a aceptar nadie. ¿Por qué no les cuentan la verdad a los catalanes? ¿Por qué no les dicen que la independencia implica una serie de consecuencias que hay que asumir" , se pregunta.