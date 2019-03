José Antonio Martín Pallín: "Un preso condenado a cumplir la prisión permanente revisable, es un preso sin horizonte"

APROBACIÓN EN EL CONGRESO DE LA LEY ANTITERRORISTA

El exjuez magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín visita 'El Intermedio' para hablar de las tres polémicas leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados: La ley de 'Seguridad Ciudadana', la ley 'Antiterrorista' y las diversas reformas del Código Penal. Sobre la prisión permanente revisable, José Antonio Martín Pallín hace hincapié en un detalle que "no se ha parado a pensar la gente". Y es que "hasta los 25 años no se puede revisar, por lo que el preso que entra en esas condiciones, es un preso sin horizonte que no podrá participar de la vida de la prisión", explica el exjuez.