El próximo domingo, 'Salvados' cuenta la historia sobre Zaida Cantera, la capitán del Ejército de Tierra acosada por un superior. Por ello, Jordi Évole visita 'El Intermedio'. El presentador cuenta los aspectos de la oficial del Ejército que ha conocido tras entrevistarla en su programa y en qué situación se encuentra el coronel Isidro José de Lezcano-Mújica, superior que la acosó. El teniente coronel ha sido condenado a dos años y diez meses, por lo que no ha sido inhabilitado porque la condena no ha sido de tres años. Ahora, le han dado la libertad condicional y cuando acabe su condena se va a reincorporar no ya como teniente, sino como coronel.

