Íñigo Errejón: "Cuando las cosas no van bien quedarse quieto puede ser más cómodo, pero no es responsable"

El Gran Wyoming ha preguntado a Errejón si entiende las críticas de los que dicen que lo suyo ha sido una traición"."Cualquiera que mirara las encuestas sabía que las cosas no estaban yendo bien y cuando las cosas no van bien quedarse quieto puede ser más cómodo, pero no es responsable", ha sido la respuesta de Íñigo Errejón.

Al ser preguntado por el motivo por el que no avisó a Iglesias de la ruptura ha contestado que "lo dijo muchísimas veces". "Lo dije en entrevistas, llegué a decir en un titular que hay que 'carmenizar' la comunidad de Madrid, no es una sutileza", ha continuado.

Además, el candidato de Más Madrid destaca que apuesta por un partido que "escuche, regañe menos y tienda puentes". Para él, una buena decisión sería la de ir con la fórmula de Carmena, por lo que señala que "Podemos va a tomar una buena decisión, y esa debe ser apoyar la fórmula que nos permitió ganar en el Ayuntamiento".

El político ha asegurado en El Intermedio que "hay que hacer primarias con todos los candidatos que se presenten", aclarando que en su formación cabe toda la ciudadanía que "quiere que deje de ser el Madrid de la Gürtel para ser el Madrid de los laboratorios".

Por último, Errejón ha aprovechado su visita a El Intermedio para lanzar un mensaje a los que tiene mal perder al abandonar Podemos.