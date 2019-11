El Gran Wyoming afirma en El Intermedio que "todos sabemos en qué consiste las líneas ideológicas de Vox": "No al aborto, no a las autonomías, no al feminismo, no a la inmigración, no a los derechos LGTBI... vamos, 'no' a todo aquello que surgió antes del siglo XIII".

Eso sí, el partido de extrema derecha ha hecho una excepción: el 'slim fit'. Y es que Wyoming alucina al analizar la fotografía de Santiago Abascal con sus diputados: "Abascal ha dado un paso mas a su radicalismo, ahora, a parte de ultraderechista, es partidario del 'ultraskinny'".

Otros momentos destacados

El Intermedio recopila "las lecciones de la diputada de Vox Alicia Rubio" en materia de igualdad. Así Dani Mateo desgrana 'El manual de la buena mujer de Vox', un 'manual' que en uno de los puntos lo deja claro: "Piensa lo que quieras, el feminismo es de bolleras".