LA FALTA DE SINTONÍA DEL PP SOBRE LA HUELGA DEL 8M, A ANÁLISIS

El Gran Wyoming contesta en El Intermedio a la vicesecretaria sectorial del PP de Cádiz, Laura Seco, después de que la política dijera que la huelga feminista del 8M "no es para las mujeres reales que tienen obligaciones": "No es por nada, pero es precisamente para visibilizar que el cuidado no debe de ser tarea exclusiva de las mujeres".