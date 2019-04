El vídeo promocional de Murcia para salvar a Pedro A. Sánchez: "¿Por qué no construir aquí un auditorio con sobrecostes?"

"MURCIA A TOPE, VEN Y TRÍNCALO"

El Intermedio ha elaborado un nuevo vídeo promocional de la Región de Murcia que le vendría de perlas a Pedro Antonio Sánchez para salvar su puesto. "¿Por qué no construir aquí un campo de golf a medio terminar? ¿Por qué no construir aquí una urbanización fantasma? ¿Por qué no construirle a este hombre una buena reputación online?, Murcia a tope, ven y tríncalo", reza la locución.