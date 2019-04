El Intermedio descubre qué hay escrito detrás del tachón de la carta de Granados a Aguirre

GRANADOS "LO APRENDIÓ TODO" DE AGUIRRE

Wyoming asegura que "grafólogos consultados por El Intermedio han dado varias posibilidades de lo que puede haber escrito" detrás del tachón de Granados: "Esperanza, necesito típex. Cómpralo con lo que quede en el altillo de mis suegros", "croac, croac, croac" o "Esperanza (Aguirre), me dijiste que inaugurara la cárcel, no que me quedara en ella".