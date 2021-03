La noticia de que las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos Árabes durante una visita a su padre, Juan Carlos I, está siendo muy cuestionada, también por algunos ministros socialistas del Gobierno. El último en sumarse a ellos ha sido Fernando Grande-Marlaska, que se confesaba "sorprendido" ante la actitud de las infantas en Al Rojo Vivo.

"Me cuesta creer que a una persona mínimamente empática, mínimamente solidaria, no se le enciendan las luces rojas si alguien le propone hacer algo que sabe que evidentemente no puede ni debe hacer", aseveraba el titular de Interior. Sin embargo, ha sido un detalle situado detrás del ministro lo que ha sorprendido al Gran Wyoming, que ha comentado que el lema ante el que ha hecho estas declaraciones es "muy poco oportuno para hablar del rey emérito". Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.