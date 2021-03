La marcha de youtubers a Andorra para tratar de pagar menos impuestos ha suscitado todo tipo de polémica en las últimas semanas. En plena controversia, El Intermedio abordó el asunto, y recordó las palabras de un conocido 'influencer' antes de marcharse al país vecino.

"Yo respeto ahora que venga gente diciendo 'tío tienes que pagar, tu has nacido en España... tienes que pagar impuestos para pagar las escuelas de España...' un cipote. A mí España me ha dado muy poco, yo no he ido al instituto", defendía. Un argumento que, al igual que el de El Rubius, sorprendía a El Gran Wyoming: "¿Pero qué quiere, salir a pasear? Si son gamers, hace 15 años que no salen de la habitación", bromeó el presentador al escuchar la justificación por la que el youtuber anunciaba su marcha.