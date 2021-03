Continúan los escándalos entorno a la figura del rey emérito después de que se haya descubierto una nueva cuenta en Suiza vinculada a los testaferros del monarca, y después de que se haya conocido que Juan Carlos I podría volver a España a través de Galicia, aunque en ningún caso buscaría volver a la Zarzuela.

Además, se ha conocido recientemente que Juan Carlos I consultó con un despacho la posibilidad de divorciarse de la reina Sofía para casarse con Corinna Larsen. Así, El Gran Wyoming no ha podido dejar de mostrar en El Intermedio 'The Brown', la serie a lo 'The Crown', pero a la española "por todos los marrones que tiene el rey emérito". El presentador analiza en el vídeo principal de esta noticia los últimos escándalos del monarca.

"No debemos perder la capacidad de indignarnos"

Al inicio del programa, el presentador ha realizado un alegato sobre los escándalos del rey emérito. El Gran Wyoming sostiene que los españoles tenemos el "síndrome de la rana hervida" ante las sucesivas polémicas de Juan Carlos I. Indignarnos por ellas, advierte, "es la única forma que tenemos de ser ciudadanos libres y comprometidos". Puedes ver su reflexión en este vídeo: