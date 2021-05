El Gran Wyoming cree que la injusticia que está sufriendo el pueblo palestino es tan evidente que podría explicarlo hasta una niña de diez años. Así, el presentador utiliza el vídeo de una pequeña palestina para explicar qué esta sucediendo en la zona. En el vídeo, la pequeña, que cuenta con diez años, se hace una serie de preguntas sobre la destrucción de sus viviendas: ¿Qué esperas que haga con todo esto?, ¿que lo arregle? Yo ya no puedo lidiar con esto más", cuenta. Y añade que solo quiere ser médico o cualquier cosa para ayudar a su gente, pero que no sabe cómo hacerlo.

"¿Qué hemos hecho para merecer esto? Mi familia dice que nos odian solo porque somos musulmanes pero, ¿por qué enviarles un misil a todos estos niños que me rodean y matarlos? No es justo", concluye la pequeña la borde del llanto. El presentador de El Intermedio apunta a que la imagen de esta niña vale más que mil palabras, "lo malo es que al ritmo que va la destrucción en Gaza no va a quedar nada que mostrar en imágenes". Y añade que "es evidente que ningún niño debería de estar sometido a algo así": "El único derrumbe al que debería de estar sometida una niña de diez años es al de sus construcciones de lego".

Además, el presentador ha lanzado una dura crítica a la comunidad internacional, a la que considera "cómplice con su tímida reacción a la continua violación de los derechos humanos resultantes de siete décadas de ocupación". "Palestina necesita apoyo real porque los ciudadanos están atrapados entre la violencia de Hamás y de Israel", sentencia Wyoming.

Por qué no se puede hablar de "guerra" entre Israel y Palestina

El Gran Wyoming recuerda en este vídeo de El Intermedio que "una guerra se da entre dos ejércitos, pero Palestina no tiene ejército", ante la nueva escalada de violencia en Oriente Próximo.