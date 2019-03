WYOMING SOBRE LA CONCLUSIÓN DEL TDT PARTY SOBRE LA TRAGEDIA DE HALLOWEEN

Ana Botella veta los eventos como el del Madrid Arena, tras la tragedia del pasado Halloween. Si alguien no está de acuerdo, es porque no ha escuchado la opinión Miguel Ángel Rodríguez o de la TDT Party que culpa a los padres por no cuidar a sus hijos y al partido del PSOE. “La culpa es de Zapatero y de la pastilla del día después”, resume Wyoming. “Habéis conseguido que vuestros argumentos sean menos creíbles que el final de Lost”, concluye.