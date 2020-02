El encuentro entre el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del Gobierno de Maduro ha generado numerosas críticas al 'socialista'.

La vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, Carmen Calvo, ha reiterado en El Intermedio la idea del ministro respecto a las peticiones de su dimisión: "No hay caso, y si lo hubiera Europa nos habría dicho algo porque había llegado alguien que no podía llegara territorio Schengen, pero esto no ha ocurrido".

"Las derechas de este país han decidido acoso y derribo", ha espetado Calvo, que ha asegurado que "el PP cuando no gobierna destruye absolutamente todo", y ha puesto como ejemplo que la formación de Casado haya votado en contra de un decreto que "prepara a España ante el Brexit y lo único que hace es proteger a los españoles en Reino Unido". "En esa situación no es extraño que estemos en Venezuela todo el día", ha insistido.

Sobre la justificación de Pedro Sánchez, que aseguró que la reunión se produjo para "evitar una crisis diplomática", Calvo ha reiterado la idea del presidente: "La crisis es que entrara en nuestro país cuando no puede. Justo impedir que ocurriera una cosa que no ocurrió, entrar en territorio Schengen".

"El PP cuando no tiene el poder decide que España no le importa, que todo sirve y que todo vale", ha zanjado la vicepresidenta.

Las protestas de los agricultores también han ocupado gran parte de la actualidad informativa. La vicepresidenta ha apuntado en El Intermedio el Gobierno está "escuchando" y "respondiendo" a las protestas del campo. Por eso, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros pondrá sobre la mesa "un Real Decreto Ley que transforma la ley que hay de la cadena alimenticia".

"El martes se empiezan a tomar decisiones importantes que les pueden mejorar una de las situaciones más graves que tienen que es que ni siquiera cubren costesy que se hace un trabajo, sobre todo en las grandes superficies, de desprestigio absoluto en muchos de sus productos con algunas de las promociones", ha apuntado.

En su entrevista en El Intermedio, Carmen Calvo ha llegado a soltar una carcajada tras una pregunta de Wyoming: "¿No quisieron hacer noche en Quintos de Mora porque Ábalos ronca?". Una cuestión que ha respondido la vicepresidenta entre risas: "Igual lo saben mejor en Venezuela".

Carmen Calvo también ha asegurado en El Intermedio que no hay lineas rojas en la mesa de diálogo con el Govern porque el Gobierno está "dispuesto a tener un acuerdo para que Cataluña siga estando en España y para que deje de tener esa frustración enorme y resuelva los problemas".

Así, la vicepresidenta ha insistido en que "lo que hemos vivido ha sido la antipolítica, ha sido tener abandonada a mucha gente que no es independentista en Cataluña" y, ante eso, "para avanzar hay que empezar".