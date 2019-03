LA BATALLA CAMPAL DEL 25-S

Las protestas acabaron en cargas policiales. Todo fue una batalla campal que dejó 64 heridos y 35 detenidos. ¿Fue desproporcionada la actuación policial? "Excepto las madres de los Erasmus que están en Madrid y se están preguntando porque no me hizo caso el desgraciado de mi hijo cuando le dije que eligiera un sitio más tranquilo como Irak", declaraba El Gran Wyoming. Cifuentes y el Ministro del Interior Jorge Fernández apoyan al cuerpo de policía, que en medio de todo el caos cargaron contra compañeros. “Algunos manifestantes utilizaron la violencia pero los antidisturbios no se quedaron cortos y ellos representan a un cuerpo de seguridad”