Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre su salida de la política: "Me fui del PSOE para que les volvieran a escuchar"

PÉREZ RUBALCABA VISITA EN EL INTERMEDIO

El exsecretario del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, visita El Intermedio para hablar sobre su presente tras la salida de la política. Comenta que no le han hecho ofertas de ninguna empresa ya que no está "en el mercado", tras mantener su puesto de docente en la universidad. Además, asegura que no le "jode" que el PSOE haya mejorado en intención de voto ya que se marchó para que cambiara la situación. "Si le van bien las cosas al PSOE, es que no me equivoqué dando el paso atrás", afirma el excandidato del socialista.