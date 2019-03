Albert Rivera: "No podemos estar con la calculadora para ver lo que conviene al partido, hay que pensar en los españoles"

NO LE IMPORTA PERDER NI VOTOS NI ESCAÑOS

El secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, entra en directo en 'El Intermedio' para explicar por qué le da igual perder votos por haber llegado a pactos con el PP y el PSOE si con ello logra cambiar el país. Y es que cree que no hay un pacto que le pueda perjudicar y si va de votos, asevera que no le "importa cuántos votos o escaños tenga", porque lo que quiere es que la "democracia española sea más fuerte, que la clase media trabajadora se recupere, que no tengamos las injusticias que tenemos… Esto no va de votos".