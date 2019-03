Juan Antonio Delgado, portavoz de la AUGC, asegura que han pedido un protocolo porque “no existe”. En un acto concreto, actúan según la ley pero “a veces hay diferentes interpretaciones y no hay un consenso de cómo aplicar la ley de extranjería. Tenemos que hacer cumplir la ley, no interpretarla”, por eso habla de la importancia de un protocolo de actuación.

Según se ha escuchado estos días, a los inmigrantes se les deja llegar a la playa para que su vida no corra peligro pero mientras no rebasen la línea formada por los guardias civiles no se considera que oficialmente hayan llegado a España. El portavoz asegura que eso “no viene recogido en la ley ni viene escrito en ningún protocolo por eso pedimos una directrices claras para saber cómo tenemos que hacer nuestro trabajo”.