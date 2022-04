La polémica sobre las comisiones de material sanitario adquirido por el Ayuntamiento de Madrid ante los peores momentos de la pandemia continúa. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye la causa una fianza de casi 900.000 euros para Luis Medina, al que se le acusa de estafa agravada, falsedad en documento público y blanqueo de capitales y que podría encontrarse fuera de España.

La petición llega después de que el juez no haya podido embargar sus cuentas al disponer estas de menos de 250 euros, a pesar de haberse llevado más de un millón de euros en comisiones. Por otro lado, la defensa de Luis Medina ha solicitado expulsar al Ayuntamiento del caso como acusación particular ya que en su momento dio la aprobación al material que les entregaron. Al respecto se ha pronunciado El Gran Wyoming, que ha afeado al alcalde madrileño su cambio de opinión sobre este contrato público: "Si a pesar de estar al tanto de la estafa no presentó denuncia, ¿por qué ahora se indigna tanto y quiere subirse al carro?", le ha cuestionado el presentador. Puedes ver su análisis completo sobre el caso en el vídeo principal de esta noticia.