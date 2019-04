Wyoming: "Relacionar la muerte de Barberá con el derecho a informar sobre corrupción es una desfachatez"

LA REFLEXIÓN DE WYOMING EN EL PICO DE LA MESA

El Gran Wyoming reflexiona sobre las acusaciones que algunos miembros del PP han vertido sobre los medios, relacionando la presión mediática con la muerte de Barberá. Dice que "el TS fue el que llamó a declarar a Barberá, no los medios y que fue el PP el que la apartó, no los medios". Señala que "su muerte no puede ser utilizada para coartar la labor esencial que en una democracia ejercen los medios".