El Gran Wyoming se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para analizar la votación que este jueves tendrá lugar para renovar al Tribunal Constitucional y que, en principio, meterá a Enrique Arnaldo. Y es que el presentador afirma que "la imagen del Constitucional quedará dañada porque entrará a formar parte de una institución tan importante un magistrado que no solo está claramente politizado sino que se ha visto relacionado con numerosos escándalos y casos de corrupción".

Además, Wyoming recuerda que "lo va a lograr gracias a que el PSOE y Unidas Podemos parecen dispuestas a tragarse ese charco": "Lo que es innegable es que muchos diputados de izquierdas van a votar con una pinza en la nariz, algo que no tiene ningún sentido". Por otro lado, Wyoming destaca que "conviene no olvidar cómo hemos llegado a esta situación": "Por culpa del PP, que no solo ha propuesto una figura tan inadecuada como la de Arnaldo sino que ha condicionado toda la renovación de los Órganos judiciales a su entrada en el Constitucional". Puedes ver el pico de la mesa al completo en el vídeo de arriba.