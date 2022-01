Durante esta temporada de El Intermedio, El Gran Wyoming reflexionó desde el pico de la mesa de El Intermedio sobre los temas más relevantes del momento. Por ejemplo, en el vídeo principal de esta noticia, el presentador quiso mandar un tajante mensaje a esos padres y madres que intervienen demasiado en la Educación de sus hijos e hijas.

Fue el caso de las dos hermanas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres se negaron a que usaran la mascarilla en clase. "Puede parecer anecdótico, pero me ha recordado a esos padres que no quieren que sus hijos reciban educación sexual porque contradicen su forma de pensar aunque eso signifique dejarlos sin clase", destacó El Gran Wyoming, que recordó a todos esos progenitores que "los niños tienen sus propios derechos como a la Educación y la Sanidad, y la ideología que profese la familia no es excusa para saltárselos". Puedes recordar su mensaje al completo en el vídeo de arriba.