En su visita a Sevilla, donde ha tomado el pulso de la población tras la victoria de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, Andrea Ropero también ha podido hablar con Isabel Morillo, una de las periodistas que mejor conocen la política de esta región.

En su análisis de cómo queda cada partido tras estos comicios, Morillo analiza la crisis en la izquierda andaluza, el triunfo del modelo político de Juanma Moreno dentro del PP "que no tiene nada que ver con el camino de Isabel Díaz Ayuso" y cómo se traducen estos resultados en clave nacional.

En el vídeo sobre estas líneas, la periodista también señala, tras los malos resultados cosechados por Vox y Macarena Olona, que "la extrema derecha ha tocado fondo en Andalucía" y asegura que estos comicios han "firmado el epitafio" de Ciudadanos.

Una votante de izquierdas, sobre la mayoría del PP en Andalucía

"Me da mucha pena la fragmentación de la izquierda, que es lo que ha hecho que no haya salido", afirma esta andaluza, que en este vídeo confiesa estar triste con la mayoría del PP, aunque "tranquila entre comillas" porque Vox no entra en la Junta.