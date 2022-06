Andrea Ropero ha salido a las calles de Andalucía para conocer cómo se encuentran los andaluces tras las elecciones. ¿Cómo han vivido la mayoría absoluta del PP?, ¿y la desaparición de Ciudadanos o la fragmentación de la izquierda? ¿están tranquilos después de que Vox no haya logrado tener opción a entrar en la Junta?

Una mujer, que se autodenomina "votante de izquierdas convencida", afirma que está "decepcionada de que la izquierda no se ha movilizado": "Estoy triste de que haya salido una mayoría de la derecha en Andalucía y me da mucha pena la fragmentación de la izquierda, que es lo que ha hecho que no haya salido". "Tiene que haber un país de progreso y vamos para atrás", insiste la mujer, que confiesa que le tranquiliza "entre comillas" que Vox no haya logrado entrar en el Gobierno andaluz. Además, ¿qué le pide al presidente andaluz como votante de izquierdas? Descubre su respuesta y las entrevistas al resto de ciudadanos en el vídeo principal de esta noticia.