Las palabras de Isabel Díaz Ayuso, en las que comentaba que sus primas "no se sabían los ríos españoles y no conocían dónde estaban las principales capitales de provincia", han preocupado a Isma Juárez, que ha querido preguntar a un grupo de jóvenes madrileños qué opinan de esto y, sobre todo, si ellos van mejor en geografía.

Allí se ha encontrado con varios estudiantes que están convencidos de que los catalanes en la escuela están siendo adoctrinados. No así Pelayo, un joven que asegura que "no voy a la escuela catalana, hace años que no voy ni a la escuela madrileña" y que hace una interesante reflexión sobre esta cuestión: "¿Le has preguntado a algún madrileño si se sabe los ríos de España? Tampoco se los sabe", afirma rotundo en el vídeo sobre estas líneas, donde Juárez somete a los entrevistados a un particular 'Test de los ríos'.