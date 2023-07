La colaboradora de El IntermedioThais Villas, inmune (al menos, en apariencia) a las altas temperaturas del verano madrileño, regresa a la calle Preciados para jugar a 'Lo vota, no lo vota' con los viandantes. El concursante es cazado casi a traición. Aunque afirma que tiene mucha prisa, lo cierto es que no se despega del micro. La primera misión de Samuel es encontrar a alguien que vote al Partido Popular.

"Si tiramos de estereotipos, tiene que llevar todos los tonos de beige posibles, todos los tonos de azul, agarrada del brazo y con tres niños colocados por estatura y vestidos iguales", bromea. Acto seguido, para a una señora (que, curiosamente, viste un vestido con estampados azules). Ella se llama Ascensión. "La he visto seria, de mediana edad, elegancia", justifica su decisión el concursante... y acierta. "Es que me ha recordado a mi madre usted. Soy de Valladolid", ríe.

En la segunda fase, tiene que buscar a alguien que no vaya a votar a Sumar. "Tiene que ser alguien perdido", reflexiona Samuel, para acto seguido, ir a por un chico vestido con un traje de chaqueta. "He visto a alguien perdido. Yo creo que son los votantes más perdidos", asegura. Como pronosticaba el jugador, no votará a Sumar, sino al Partido Popular.

Llega la búsqueda final: alguien que vaya a votar al PSOE. "La veo una señora culta y abierta", reconoce. Samuel vuelve a acertar y María Jesús votará al PSOE para euforia de Thais Villas. El regalo por ganar este concurso es un juego de palas de El Intermedio.