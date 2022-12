Para conocer más a fondo la complicada situación que viven los animales de caza y que tanta polémica están generando en torno a la nueva ley, Andrea Ropero charla con Silvia Carballo, de Somos Galgos. "Se les utiliza como herramientas de trabajo", explica, en especial a los galgos, que se utilizan para la caza, "pero si el perro no vale, lo desechan".

Como es el caso de Moro, un galgo que se rompió una pata mientras cazaba y su dueño les llamó diciéndoles que "ya no le valía" y que "había dos opciones": "O íbamos a por él o se deshacía del perro", recuerda. Pero no es el único caso, también está Vida, una perrita a la que rajaron el cuello para quitarle el chip. "Lo hacen para que no haya rastro del propietario", explica Silvia Carballo, que critica que "no hay castigo para eso". "El que quiere matar a un perro puede hacerlo, sabe que no le pasará nada", concluye.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.