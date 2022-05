Andrea Ropero entrevista al líder del PNV en El Intermedio después de que saliera a la luz la polémica del espionaje al independentismo y la posterior destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. "Me preocupa mucho que la representante de Vox dijera que 'poco les habían espiado' y muchos le aplaudieran", destaca Aitor Esteban, que critica que muchos piensan que está bien "todo lo que se haga al independentismo", sea "legal o no".

"Estamos en el Parlamento para hacer un control, no para aplaudir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad", insiste el político vasco, que afirma que esto marca "un antes y un después" ya que ERC es fundamental "a la hora de cómo vaya a evolucionar la legislatura". "Si ERC decide no apoyar más al Gobierno, desde luego que la situación sería muy complicada", destaca Esteban, que, preguntado sobre si peligra la legislatura, insiste en que depende de Esquerra. Incluso, afirma que dependiendo de lo que pase en las elecciones andaluzas y si hay dificultades para aprobar un Presupuesto en septiembre quizá el Gobierno se pueda plantear un adelanto de elecciones. Pero, ¿seguirá apoyando el PNV al Gobierno hasta el final? ¿puede Pedro Sánchez dormir tranquilo? Aitor Esteban responde en el vídeo principal de esta noticia que harán todo lo posible para que la legislatura aguante, pero lanza una advertencia: hay leyes que no apoyarán y se tienen que ayudar entre todos.