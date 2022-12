Gonzo entrevista al hombre que más sabe sobre el ‘caso Nevenka’: Juan José Millás. El colaborador quiere profundizar en sus impresiones sobre la moción de censura en Ponferrada al que le dedicó una columna en ‘El País’ bajo el título de ‘Acosadores e idiotas’.

La moción de censura “se veía venir”, comenta Juan José Millás. El escritor compara lo que ha pasado en el PSOE con una historia de mafias que luchan por hacerse con un territorio y en ese juego, "llega a un acuerdo gente que parece imposible que pueda llegar a un acuerdo como es el PSOE con este hombre condenado por acoso a una mujer".

El partido no paralizó lo de la moción porque la ejecutiva del PSOE "está contaminada". “Oscar López me da mucha lástima porque no hace más que lloriquear”, declara el columnista. “Tiene que dimitir”.

Ana Botella alabó la actitud “impecable” de Ismael Álvarez tras ser condenado y dimitir. Mientras se valoró a Ismael, Nevenka "fue repudiada por quitarles la careta pero no encontró apoyo". Ahora, este hombre es “un héroe”.

El periodista cree en la rehabilitación pero “alguien condenado por acoso sexual tiene que quedar inhabilitado para trabajar en cargos públicos, porque es un delito repugnante”.