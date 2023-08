Luis García Montero visitaba El Intermedio para hablar de 'Todo va a mejorar', la novela póstuma de Almudena Grandes, su esposa, y cuyo último capítulo está escritor por él. Pero también abordaba algunos temas de actualidad como los rumores sobre una posible propuesta del PSOE para presentarse como candidato a la alcaldía de Madrid.

"Nadie me lo ha propuesto", desmentía el director del Instituto Cervantes, y aseguraba que no estaba en el momento de hacerlo y tampoco tenía "condiciones" para ser alcalde. "Lo que me ha preocupado es que alguien pueda pensar que he dicho que no porque no es verdad y porque tengo mucha simpatía por este Gobierno, que ha aprobado las medidas más progresistas de España desde hace mucho tiempo", comentaba.

"Pues nada, yo me iba a proponer como asesor de festejos", lamentaba El Gran Wyoming, a lo que García Montero respondía entre risas: "Eso me puede hacer repensarlo".

