Fueron muchos los ancianos que fallecieron durante la pandemia en las residencias y para entender y comprender esta tragedia que, a pesar de que han pasado tres años parece que no hay "interés en investigar y depurar responsabilidades", tal y como observa El Gran Wyoming, El Intermedio conecta con Carmen López, hija de una residente fallecida durante la primera ola de Covid en España.

"Ella cogió el Covid en la residencia y dejó de contestarnos al teléfono", recuerda Carmen López, que explica el mal trago que vivió por sentirse aislada y sin poder contactar con su familia. Pero todo cambió al tercer día, cuando Carmen recibió una llamada advirtiendo del delicado estado de salud de su madre: "Estaba muy mal". "Me presenté en la residencia y supliqué que la derivasen al hospital", recuerda. Y, aunque no murió en la residencia, sí murió como consecuencia de ese trato: "Nunca vamos a olvidar lo ocurrido y no vamos a cesar en el empeño hasta que se haga justicia", sentencia.