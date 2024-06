"¿Qué pasa cuando vuestros padres os pillan en una mentira? ¿Os castigan? ¿Os cae bronca o no os dicen nada?", pregunta Thais Villas a los niños de un colegio, a quienes pregunta qué opinan sobre ocultar la verdad. Mientras unos se muestran muy tajantes con que no lo han hecho nunca, otros confiesan las mentiras más gordas que han soltado a sus progenitores.

Izan: "A mí me cae la bronca del año y me castigan de por vida", confiesa el pequeño Izan, mientras que su compañera descubre que sus padres son más dialogantes: "Primero me preguntan por qué lo he hecho, luego me regañan y después me castigan", asegura. Una confesión que hace reaccionar a Thais Villas: "Tú tienes ahí mucha penitencia, ¿no?".

