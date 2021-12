The very best of El Intermedio

El mensaje de la abogada Mariana Ardila a la extrema derecha: "Las mujeres estamos más unidas y somos más fuertes que nunca"

La prestigiosa activista, portavoz de Women's Link Worldwide, y abogada feminista Mariana Ardila afirma que la extrema derecha no solo son partidos "conservadores sino que van en contra de la democracia".