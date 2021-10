Laia Palau es una de las jugadoras de baloncesto más importantes de nuestro país. La capitana de la selección Española femenina de Baloncesto acumula 12 medallas, una más que Pau Gasol y sin embargo, según aseguró en una entrevista con Sandra Sabatés en 2019, no fue hasta hace poco cuando se dio cuenta de que era una deportista profesional.

Asegura que "no tenía referentes" por el lastre que arrastra el deporte femenino: "No hemos dejado de ganar. Sin los éxitos que hemos tenido no hubiésemos salido en portadas ni hubiésemos acaparado las miradas", aseguró en su entrevista en 'Mujer tenía que ser'.