Sandra Sabatés estrena su sección de Mujer tenía que ser en la nueva temporada de El Intermedio con una invitada muy especial: Rosa Montero. La escritora presenta su nueva novela, 'La buena suerte', una historia de amor e intriga.

Rosa Montero forma parte de un pequeño grupo de mujeres que se abrieron paso en el mundo del periodismo durante los últimos años de la dictadura franquista. "Se nos ha olvidado lo que es una dictadura", destaca la periodista, que ha trabajado en cabeceras tan emblemáticas como 'Pueblo', 'Fotogramas' o 'El País'.

"Se nos ha olvidado lo que es una dictadura y era un horror", afirma Rosa Montero, que resalta que "cualquier democracia por horrenda que sea es mejor que una dictadura". Y es que la periodista explica que cuando pedía trabajo en las redacciones le decían que no contrataban mujer y si finalmente te contrataban "te tenían para hacer cosas femeninas".

"Era muy incómodo", confiesa Montero, que recuerda lo "machista" que era la redacción de 'Pueblo': "Toda llena de periodistas con la corbata en erección y se te acercaban como moscas para hacerte un tercer grado con el que deducir si eras virgen o no". "Si ellos deducían que eras virgen se ponían de un paternalismo repugnante y si deducían que no eras virgen se lanzaban como salvajes porque si ya te habías acostado con alguien... ¿por qué no con ellos?", explica la periodista.

Por otro lado, Rosa Montero afirma que "siempre" ha tenido suerte porque vivió "la premuerte de Franco, esos tres años antes de la muerte en la que la sociedad estaba cambiando a una velocidad vertiginosa". "Comencé a trabajar en todos los medios que salieron progres y que luchaban por abrir como 'Hermano lobo'", recuerda la periodista, que explica que empezó "a vivir esa otra España que también tenía sus conflictos".

Y es que Montero recuerda que "los progres también eran machistas": "El machismo es una ideología en la que nos educan a todos, nosotras también la tenemos, y hay que tenerlo muy claro para no caer en el prejuicio". "Me considero una persona feminista", recalca Montero, que reivindica el feminismo, "una palabra hermosa e histórica por la que muchas mujeres y un puñado de hombres han pagado mucho".

Eso sí, la periodista insiste en que "el feminismo puede resultar equívoco para analfabetos o malintencionados dicen que busca el poder de la mujer sobre el hombre": "Es mentira, lo que es el feminismo es un movimiento histórico y gigantesco, una ola brutal, en 100 años estamos cambiando una situación social de milenios, lo que se está haciendo es desmantelar el seximo". Además, Montero afirma que "en pleno siglo XXI cualquier persona con un mínimo de cultura debe ser antisexista y antiracista, ya sea hombre o mujer". Por último, Rosa Montero abandera el respeto a los animales y denuncia el maltrato animal.