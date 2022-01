Entrevistada por Sandra Sabatés en El Intermedio, la naturalista Jane Goodall reivindica la necesidad de entender que los seres humanos "somos parte de la naturaleza". "Tenemos que parar esta loca idea de que podemos tener un desarrollo económico ilimitado en un planeta con recursos naturales finitos", asevera.

Con respecto a la cuestión de las macrogranjas -en el centro del debate en España por las declaraciones del ministro Alberto Garzón a 'The Guardian'-, Goodall sentencia que la ganadería intensiva es "terrible en varios frentes", citando "la crueldad a los animales" y "el daño al medio ambiente".

En este sentido, la etóloga hace hincapié en los "billones de animales" albergados en estas instalaciones y en cómo se despejan enormes áreas de terreno para cultivar el grano con que alimentarlos. Además, apunta, "se usan muchos combustibles fósiles" en la maquinaria de estas granjas intensivas y todos estos animales producen metano, "un gas de efecto invernadero muy virulento". "El metano y el CO2 de los combustibles fósiles están haciendo una enorme contribución al calentamiento del planeta", resume.

Preguntada sobre qué podemos hacer los ciudadanos al respecto, por ejemplo a la hora de comprar alimentos, Goodall pone el foco en que "realmente no podremos cambiar lo suficiente hasta que no aliviemos la pobreza" porque "si eres muy pobre no puedes elegir, simplemente tienes que comprar lo más barato" y aboga por "empezar a comprar de forma ética". Puedes ver la explicación completa de Jane Goodall -cuyo instituto puedes conocer en ese enlace- en el vídeo que ilustra estas líneas.

Goodall: "Nos hemos buscado esta pandemia"

"Nos hemos buscado esta pandemia absolutamente por nuestro maltrato a los animales", sostiene Jane Goodall, que advierte en este vídeo de El Intermedio de que habrá más enfermedades zoonóticas si no tratamos a los animales de otra manera: