Mónica García huye a plena carrera de Isma Juárez en la presentación de Frente Amplio: "Esquivando a posibles votantes no hacemos nada"

"¡No me sigas!", grita Mónica García a Isma Juárez mientras huye del reportero de El Intermedio durante el acto de presentación de Frente Amplio. El reportero consigue hablar con Emilio Delgado, Lara Hernández y Antonio Maíllo.

Isma Juárez se presentó el pasado sábado en el acto de presentación de Frente Amplio armado únicamente con su micrófono y una bolsa de chucherías. "El azúcar nos gusta a todos. Esto une como nada", comenta el reportero de El Intermedio, para después entrevistar a alguno de los asistentes al evento. Uno de ellos asegura que está "contento" con el acuerdo, aunque admite que "la posición de Podemos era difícil de integrar a nivel de todo el estado".

El periodista juega a "la porra de los escaños" con dos jóvenes que muestran posiciones diferentes ante la pregunta planteada. Mientras que uno duda de lo que pueda ocurrir, otro se muestra pesimista: "Yo digo que va a sorprender para mal".

Al encontrarse con Mónica García, Isma Juárez intenta que diga unas palabras para el programa de laSexta, pero lo único que consigue es un "¡No me sigas!" y echarse una carrera para perseguirla. "Esquivando a posibles votantes no vamos a hacer nada", lamenta, aunque sí le agradece su labor como ministra de Sanidad, al menos, con él: "Me ha puesto a correr y ahora siento que mis pulmones se han oxigenado".

Pablo Bustinduy y Ada Colau tampoco le conceden un minuto de su tiempo. "No me hacen caso ya ni los de la izquierda. Esto es increíble. Al final solo puedo hablar con Almeida, que es el único que me atiende", comenta con una de las asistentes.

Quien sí se atreve a enfrentarse a sus preguntas es Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid. A él le ofrece sus chuches. "Como ha sido un poco amarga la negociación, por si quiere endulzársela. Hay incluso moradas de Podemos", bromea. Delgado las acepta y responde: "Vamos a ir por los 25 escaños". "El pueblo español va a estar a la altura y en estas elecciones quienes se van a llevar la sorpresa son los que han estado envenenando este país durante toda la legislatura", añade.

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, pronostica que Frente Amplio tendrá entre 20 y 30 escaños. "Vamos a ser optimistas, pero hay que tocar realidad, ver las encuestas y cómo estamos", dice.

El diputado de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se come una de sus chuches y acepta contestar a tres preguntas comprometidas. "¿Ha traicionado Gabriel Rufián a Frente Amplio?", lanza Juárez. "Él no ha pertenecido nunca al Frente Amplio. Nosotros teníamos claro que Rufián iba a ir por Esquerra Republicana".

"Si sale bien el asunto, ¿van a apretar más al PSOE que en esta legislatura?", es la segunda de ellas. "Al PSOE se le obliga, no se puede negociar con él. Se acojona. Dicen que sí, que viene el fascismo, pero después miran de lado arrinconados", contesta. Sobre si Ada Colau es la número uno porque nadie más quería, asegura que ella es "la persona adecuada en el momento adecuado". "El gran debate de nuestro país es la vivienda. Ese derecho humano lo tenemos que garantizar y Ada es la persona que tiene más legitimidad para garantizar un cambio en las políticas de vivienda", sentencia.

Mónica García responde a Isma Juárez en X

Un día después de la emisión de este reportaje en El Intermedio, la ministra de Sanidad respondía así al reportero a través de la red social X.

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