Tesh Sidi, sobre la falta de acuerdo entre Frente Amplio y Podemos: "Nuestra prioridad no es Irene, es la gente"

Tras la renuncia de Mónica García, la hasta ahora diputada de Sumar será la número dos de Emilio Delgado en la lista del Frente Amplio por Madrid al Congreso en las generales,

Tras la renuncia de Mónica García a las listas del Frente Amplio para las elecciones generales, Tesh Sidi, diputada de Sumar, será la número dos de la coalición de izquierdas al Congreso por Madrid. Podemos no se ha integrado en esta coalición y competirá con sus propias siglas, tras acusaciones de Ione Belarra de que el Frente Amplio está "supeditado al PSOE". Tesh Sidi lamenta esta postura y critica que Podemos ha rechazado medidas progresistas, como los decretos de vivienda. Además, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, tampoco se ha unido al Frente Amplio, y Sidi considera que el acuerdo era imposible.

Tras la renuncia de la ministra de Sanidad, Mónica García, a ir a las listas del Frente Amplio de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Tesh Sidi, diputada de Sumar en la última legislatura, será la número dos de la nueva coalición de izquierdas al Congreso por Madrid.

Una coalición en la que, finalmente, no se ha integrado Podemos, que irá a las urnas bajo sus propias siglas después de que su propia secretaria general, Ione Belarra, haya acusado al Frente Amplio de estar "supeditado al PSOE". "A mí me entristecen mucho esas palabras", asegura Tesh Sidi en Más Vale Tarde, recaldando que "esa deriva" de la formación morada de criticar todo lo relacionado, primero con Sumar y ahora con el Frente Amplio, "no es correcta y tampoco suma".

De hecho, Sidi expone que "Podemos se ha encargado muchas veces de criticar medidas progresistas que han votado con nosotros", señalando, por ejemplo, el caso de los decretos de vivienda, cuyo rechazo por parte del Congreso dio pie a la convocatoria electoral el pasado 5 de octubre.

En consecuencia, Sidi sostiene que los dirigentes de Podemos debían haber mirado más por las opciones de que la izquierda mantenga el poder en lugar de priorizar el escaño de Irene Montero. "Nuestra prioridad no es Irene, con todo el respeto, ni tampoco nosotras mismas. Es atender o que nos está pidiendo la gente, que es revalidar un Gobierno progresista", ha reivindicado.

Finalmente, tampoco se ha incorporado al Frente Amplio el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pese a que a principios de 2026 se postuló como aspirante a liderar una unión de los partidos a la izquierda del PSOE. Sidi asegura que el acuerdo con Rufián "era imposible". "Creo que se tenía que haber hecho pedagogía y haber frenado en seco las ilusiones de la gente", ha concluido la número dos del Frente Amplio por Madrid.

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