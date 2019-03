Wyoming: "Al programa europeo del PP le pasa lo que a las letras de Bustamante..."

EL MINUTO DE ORO DE 'EL INTERMEDIO'

Sandra Sabatés presenta las críticas de la prensa hacia el programa electoral de PP de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Wyoming no sale de su asombro: "El programa suena bien pero no dice nada. Sólo son frases vacías y además un poquito falsas. Le pasa lo que a las letras de Bustamante: es joven, es guapo... no es posible que le deje una chica en cada canción". Esta intervención de Wyo marcó el minuto más visto del programa con un 14,6% de share y más de 2,7 millones de espectadores.